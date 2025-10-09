В Ростовской области увеличили производство вина на 17%

Виноматериалов произвели на 28% больше, чем в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Винодельческие предприятия Ростовской области нарастили выпуск продукции на 17% за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам подписания соглашения об информационном и организационном взаимодействии в "Винном гиде России" на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве.

Документ подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анны Касьяненко и заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

"Производство донских вин с января по сентябрь выросло на 17% к аналогичному периоду прошлого года и составило 3,68 млн бутылок. Виноматериалов произведено на 28% больше - почти 730 декалитров", - говорится в сообщении.

По данным правительства Ростовской области, подписание соглашения позволит сделать вина региона более узнаваемыми. Местные власти, в свою очередь, будут всячески способствовать проведению исследований "Винного гида России" на местных предприятиях.

"Еще одно важное направление сотрудничества донского Минсельхозпрода и Роскачества - популяризация отечественного виноделия, в том числе путем проведения винных ярмарок и фестивалей, а также ставшей уже традиционной ежегодной акции "Дни донских вин". В этом году акция официально стартовала 3 сентября и продлится до 28 ноября", - добавили в правительстве.

Виноградники в Ростовской области являются самой северной зоной промышленного виноградарства. Виноделы производят продукцию как из международных, так и из местных автохтонных сортов винограда. Среди наиболее известных - красностоп золотовский, цимлянский черный, сибирьковый и пухляковский.