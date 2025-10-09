Минфин предложил увеличение страховой суммы по детской ПДС до 4 млн рублей

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков ранее анонсировал, что в обозримой перспективе будет разработан "детский ПДС"

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Министерство финансов предлагает увеличение страховой суммы по детской программе долгосрочных сбережений (ПДС) до 4 млн рублей. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков в рамках сессии "Игра вдолгую: smart-управление долгосрочными инвестициями" Т-банка - генерального партнера форума "Финополис-2025".

"Мы надеемся, что сможем проработать отдельное софинансирование для такого продукта ПДС. И также обсуждаем с коллегами из Центрального банка, чтобы для такого продукта сделать дополнительные гарантии сохранности со стороны государства, то есть выше, чем 2,8 млн рублей. Мы бы предложили эту планку поднять как минимум до 4 млн рублей".

Ранее на ПМЭФ-2025 в июне заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков анонсировал, что в обозримой перспективе будет разработан "детский ПДС".

