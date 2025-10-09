Сбер: объем цифровых активов населения и компаний составляет не менее $40 млрд

Эксперт Александр Ведяхин указал, что наблюдается спрос инвесторов на продукты, привязанные к криптовалютам, разрешенные ранее ЦБ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Суммарный объем цифровых активов у населения России и отечественных компаний составляет не менее $40 млрд. Такое мнение выразил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках форума "Финополис - 2025", сообщила пресс-служба банка.

"Криптовалюты популярны у россиян. По нашим подсчетам, оценка рыночных цифр подтверждает интерес к инвестициям в криптовалюты - суммарный объем цифровых активов у населения и компаний можно оценить в не менее $40 млрд. Если смотреть мировые обороты, то они уже составляют триллионы долларов в месяц. Считаю, что участники рынка готовы активно заходить на этот рынок", - сказал Ведяхин.

Эксперт добавил, что наблюдается также спрос инвесторов на продукты, привязанные к криптовалютам, разрешенные ранее в этом году Центральным банком. По его словам, Россия занимает третье место в мире по майнингу биткойна: по разным оценкам, объем криптовалют на криптокошельках россиян превышает $10 млрд.

"Потенциальный круг инвесторов в криптовалюты может быть достаточно широк. Это не значит, что это правильно - единомоментно делать криптовалюты доступными всем категориям инвесторов", - отметил Ведяхин.

Необходимо обеспечить последовательную интеграцию от наиболее квалифицированных инвесторов с последующим расширением доступа, так как на данный момент криптовалюты дают возможность диверсификации портфеля по риску и доходности, и интересны многим профессионалам рынка, компаниям и банкам, пояснил эксперт.

"Именно поэтому мы стараемся подбирать и выпускать различные решения под потребности клиентов даже внутри категории особо квалифицированных инвесторов и будем расширять наше предложение вместе с интересом клиентов и развитием законодательства", - сказал Ведяхин, слова которого цитирует пресс-служба.