Лантратова предложила ввести психолого-педагогическую экспертизу игрушек

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений призвала вернуть детям игрушки, воспитывающие дружбу и патриотизм

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу детских игрушек. Об этом сообщили в аппарате комитета.

"Председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, руководитель рабочей группы "Обеспечение детской безопасности, противодействие деструктивным идеологиям в детской и молодежной среде" комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Яна Лантратова предложила ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу, усилить маркировку и поддержать российских производителей патриотичных игрушек", - говорится в сообщении.

Соответствующий законопроект обсудили члены рабочей группы. Участники круглого стола констатировали, что в России отсутствует эффективная система контроля за психологическим и воспитательным воздействием игрушек. Действующий технический регламент проверяет только физическую безопасность. Особое внимание участники уделили продукции ряда международных компаний, чьи линейки кукол, по мнению экспертов, могут вызывать у детей страхи и психические нарушения.

"Игрушка - это модель мира, которую мы вручаем детям. Сегодня она часто становится инструментом гибридной войны. Насаждает чуждые ценности и отрывает детей от любви к Родине. Мы должны вернуть детям добрые игрушки, воспитывающие дружбу и патриотизм", - подчеркнула Лантратова.

В целях усиления контроля за детской продукцией будут разработаны законодательные инициативы. Они будут предусматривать в том числе обязательную экспертизу игрушек на психологическое и воспитательное воздействие, маркировку, содержащую информацию об их ценностях и рисках, усиление таможенных проверок и независимых экспертиз игрушек иностранного производства, поддержку отечественных производителей.