На форуме RICS в Петербурге обсудили образование, IT и защиту прав

Участники дискуссии затронули вопросы развития образовательных программ, цифровой инфраструктуры и защиты интеллектуальной собственности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Развитие креативных индустрий, технологий искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейна как драйверов новой экономики стран BRICS+ обсудили участники сессии Created in BRICS+ в рамках международного форума RICS в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Участники дискуссии затронули вопросы развития образовательных программ, цифровой инфраструктуры и защиты интеллектуальной собственности как базовых условий для превращения идей в реальные продукты и сервисы.

"Россия, российские таланты, наши технологии могут стать очень востребованы в развитии креативных индустрий BRICS+. Наше культурное наследие, сильное образование и технологическая база позволяют не только развивать собственные решения, но и объединять страны альянса вокруг совместных моделей роста",- отметил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

По его словам, на базе экосистемы Сбера может сформироваться инфраструктура взаимодействия креативных индустрий: от генеративного ИИ и блокчейна для сотворчества креаторов до сервисов защиты интеллектуальной собственности и продвижения контента.

"Мы стоим на пороге перехода от логики "Made in" к логике "Created in" - к созданию ценности и смыслов в первую очередь, и далее реализации всей производственной цепочки. Страны BRICS+ могут стать хабами развития креативных решений на базе прорывных технологий, а знак "Created in BRICS+" - новым символом качества и инноваций", - добавил Крейнин.

В обсуждении приняли участие представители России, Индонезии, Омана, директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде, заместитель министра креативной экономики Индонезии Ирен Умар, руководитель группы цифровой трансформации Министерства культуры, спорта и молодежи Султаната Оман Султан Мохсин аль Субни и другие эксперты.