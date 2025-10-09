"Газпром" начал практическую реализацию газопровода Волхов - Мурманск

От газопровода компания спроектирует и начнет строительство первоочередных газопроводов-отводов с газораспределительными станциями, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. "Газпром" в текущем году начал практическую реализацию газопровода Волхов - Мурманск, который обеспечит сырьем "Мурманский СПГ" компании "Новатэк" и газификацию Мурманской области. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Основой для газификации Мурманской области станет перспективный магистральный газопровод Волхов - Мурманск. К практической реализации проекта "Газпром" приступил в 2025 году", - сказано в сообщении.

Согласно программе догазификации Мурманской области, от газопровода Волхов - Мурманск компания спроектирует и начнет строительство первоочередных газопроводов-отводов с газораспределительными станциями, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов.

Ранее в утвержденном правительством РФ комплексном плане развития инфраструктуры до 2036 года говорилось, что строительство магистрального газопровода Волхов - Мурманск на 40 млрд куб. м газа в год планируется начать в 2025 году и завершить в 2031 году.

Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" совместно с правительством РФ построить и запустить газопровод Волхов - Мурманск до 2030 года. Между Волховом и Мурманском планируется построить магистральный газопровод протяженностью более 800 км. Газопровод мощностью 40 млрд куб. м в год призван развить газотранспортную сеть северо-западных регионов РФ, обеспечить газом планируемый проект по производству сжиженного природного газа "Мурманский СПГ" и потребителей Карелии и Мурманской области.