Минсельхоз допустил увеличение квоты на экспорт зерна из России в 2026 году

В 2025 году квота на экспорт пшеницы составляла 10,6 млн тонн, заявил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Квота на экспорт зерновых из России в 2026 году может быть чуть увеличена по сравнению с 2025 годом. Об этом заявил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов на XXVII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень".

"С учетом урожая этого года на следующий год квота (на экспорт зерновых, действует с 15 февраля по 30 июня - прим. ТАСС) она будет чуть больше", - сказал Малов.

Он напомнил, что в 2025 году квота на экспорт пшеницы составляла 10,6 млн тонн. Квота на экспорт ячменя и кукурузы была нулевой.

Механизм квотирования экспорта зерновых был утвержден правительством в 2021 году. Он позволяет поддерживать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции на экспорт. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры. Квота действует ежегодно с 15 февраля по 30 июня.

По итогам прошлого сельхозсезона (1 июля 2024 года - 30 июня 2025 года) экспорт зерна из России составил около 53 млн тонн, в том числе 44 млн тонн пшеницы.

