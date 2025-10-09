ПСБ и IVA Technologies договорились сотрудничать в сфере внедрения цифровых сервисов

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский подчеркнул, что совместная работа позволяет создавать более эффективные инструменты

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Банк ПСБ и российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies намерены совместно реализовывать инициативы в области цифровизации и импортозамещения. Соответствующее соглашение о сотрудничестве стороны подписали на Форуме инновационных финансовых технологий "Финополис", сообщила пресс-служба банка.

"В рамках сотрудничества ПСБ и IVA Technologies будут развивать отечественные ИТ-решения для стратегически значимых отраслей и разрабатывать эффективные инструменты для повышения уровня цифровизации и технологической независимости крупных компаний", - говорится в сообщении.

Директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ Игорь Панов отметил, что для банка важно обеспечить высокий уровень информационной безопасности при сохранении широких возможностей программного обеспечения.

"В рамках программы импортозамещения мы перешли на платформу видео-конференц-связи от IVA Technologies, вместе с разработчиком адаптировали ее под бизнес-задачи ПСБ и сегодня этой системой ежедневно пользуются уже более 23 тыс. сотрудников банка. Будем развивать наше стратегическое сотрудничество с компанией по внедрению цифровых сервисов и созданию отечественных решений, которые могут масштабироваться на другие организации", - сказал Панов, чьи слова цитирует пресс-служба.

В свою очередь, генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский сообщил, что совместная работа позволяет создавать более эффективные инструменты, которые делают ежедневное взаимодействие внутри крупной организации проще и надежнее.

"Партнерство с ПСБ - это пример того, как отечественные ИТ-решения закрывают потребности стратегически значимых отраслей. Для нас важно не просто внедрять технологии, а постоянно совершенствовать их с учетом реальных потребностей банка и его сотрудников", - подчеркнул Иодковский, чьи слова приводятся в сообщении.