Российский рынок акций закрылся в зеленой зоне

Курс юаня достиг 11,331 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг вырос на 2,96%, до уровня 2 638,37 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 3,13% - до 1 020,93 пункта. Курс юаня стал выше на 6,1 копейки и достиг 11,331 рубля.

"К вечеру четверга, 9 октября, российский фондовый рынок завершил торги в уверенном плюсе, позабыв про вчерашний обвал, видимо, на оптимистичных заявлениях ЦБ РФ относительно возможности очередного снижения ключевой ставки", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Как считает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи в четверг показал уверенный отскок после того, как обновил минимумы с декабря 2024 года у 2 521 пунктов. "Покупатели оживились на сигналах регулятора. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему есть. Это сгладило тревожные данные Росстата, вышедшие накануне вечером - инфляция вернулась к росту не только в недельном, но и в годовом выражении. Поддержал оптимистичный настрой помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщивший о том, что контакты на высшем уровне с США продолжаются, и спада в них нет", - отметил Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "Норильского никеля" (+6,5%), возможно, на фоне роста цен на медь", - отметила Мильчакова.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции застройщика "ПИК" (-3,1%), видимо, после решения совета директоров об отмене дивидендной политики и обратном сплите номинальной стоимости акций, отмечает эксперт.

Прогноз на 10 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на пятницу - 11,25-11,75 за юань и 80-83 за доллар, индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2 575 - 2 675 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 10 октября индекс Мосбиржи покажет динамику в рамках 2 550 - 2 650 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 80-82 рубля, 93,5-95,5 рубля и 11,2-11,6 рубля, соответственно.