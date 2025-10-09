Мирзиёев анонсировал старт создания первой установки для АЭС в Узбекистане

Также, по данным президента, в ближайшее время начнут реализовать еще один совместный с РФ проект по созданию многофункционального Центра ядерной медицины

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о скором старте совместного с Россией проекта строительства первой реакторной установки атомной электростанции малой мощности в Джизакском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Также, по ее данным, в ближайшее время начнут реализовать еще один совместный с РФ проект по созданию многофункционального Центра ядерной медицины в Узбекистане.

"В эти дни состоится историческое событие - будет дан старт реализации совместных проектов строительства первой реакторной установки будущей атомной электростанции и многофункционального Центра ядерной медицины в Узбекистане", - приводит его заявление пресс-служба.

27 мая 2024 года в Узбекистане был подписан контракт, который предусматривал сооружение в Джизакском районе первой в стране АЭС - атомной электростанции малой мощности, состоящей из шести реакторов по 55 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает АО "Атомстройэкспорт" (Инжиниринговый дивизион Росатома), а к работам будут привлечены местные компании, в частности, компания Enter Engineering. Как сообщило в июне 2025 года Минэкономразвития РФ, в этом году президенты Узбекистана и России достигли договоренности о переформатировании проекта и строительстве двухблочной АЭС большой мощности и двухблочной атомной электростанции малой мощности.