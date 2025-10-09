Росатом до конца года сдаст узбекскому заказчику проект АЭС малой мощности

Сейчас на площадке ведутся работы по инженерным изысканиям, проектирование и сооружение строительно-монтажной базы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Росатом до конца 2025 года разработает и направит на рассмотрение заказчику проектную документацию для АЭС малой мощности в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Сейчас на площадке ведутся работы по инженерным изысканиям, проектирование и сооружение строительно-монтажной базы. До конца 2025 года будет разработана и направлена на рассмотрение узбекскому заказчику проектная документация для АЭС малой мощности", - сообщает пресс-служба.

В четверг в Джизакской области Узбекистана на площадке будущей АСММ в присутствии вице-президента - директора проекта по сооружению АЭС в Республике Узбекистан АО "Атомстройэкспорт" Павла Безрукова, директора ГП "Дирекция по строительству АЭС" Абдижамиля Калмуратова и главы региона Улугбека Мустафоева строительная техника произвела выемку первых кубометров грунта. "Сегодня у нас начинается новый этап в реализации проекта создания атомной генерации в Узбекистане. Как и во всех наших зарубежных проектах, при сооружении АСММ предусмотрена высокая степень локализации. Работы выполняются узбекистанскими субподрядными организациями. Росатом построит станцию, срок службы которой составит минимум 60 лет, и будет оказывать всю необходимую поддержку при ее эксплуатации. Нас ждут многие десятилетия плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества", - сообщил в ходе мероприятия генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

27 мая 2024 года в Узбекистане был подписан контракт, который предусматривал сооружение в Джизакском районе первой в стране АЭС - атомной электростанции малой мощности, состоящей из шести реакторов по 55 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион Росатома), а к работам будут привлечены местные компании, в частности, компания Enter Engineering. Как сообщило в июне 2025 года Минэкономразвития РФ, в этом году президенты Узбекистана и России достигли договоренности о переформатировании проекта и строительстве двухблочной АЭС большой мощности и двухблочной атомной электростанции малой мощности.