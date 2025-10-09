Трамп допустил сокращение закупок китайских товаров

Речь идет об ответе на новые меры Пекина, касающиеся добычи редкоземельных элементов, заявил глава американской администрации

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут сократить закупки китайских товаров в ответ на новые меры Пекина, касающиеся добычи редкоземельных элементов. Об этом заявил глава американской администрации Дональд Трамп.

"Посмотрим. Я об этом только услышал. <...> Мы импортируем из Китая огромные объемы. И, может быть, нам придется прекратить делать это", - сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме, комментируя вопрос об упомянутых шагах Пекина.

Правительство Китая ранее распространило экспортный контроль на ряд категорий оборудования и сырья, используемых для добычи редкоземельных элементов. Документ соответствующего содержания опубликовало Минкоммерции КНР.