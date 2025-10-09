Сотрудники Т2 в рознице будут работать с биометрией на планшетах с ОС "Аврора"

Основной задачей планшетов Kvadra_T является проведение обязательной биометрической идентификации иностранных граждан при продаже sim-карт

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Оператор связи Т2 закупит для своих сотрудников планшеты Kvadra_T на российской операционной системе "Аврора" от компании Yadro. Об этом стороны договорились на "Финополисе-2025".

Основная задача новых планшетов - проведение обязательной биометрической идентификации иностранных граждан при продаже sim-карт. Устройства интегрированы с Единой биометрической системой (ЕБС), что делает этот процесс быстрым и безопасным.

"Устройства помогают проводить идентификацию иностранных граждан для продажи sim-карт там, где нет возможности использовать более массивное устройство - биотерминал", - пояснили в Т2 свои цели.

Оператор отмечает, что подписанное соглашение логично дополняется соглашением с компанией "Открытая мобильная платформа" (развивает "Аврору").