Турция обсуждает с Россией строительство АЭС

Реакторы могут появиться в Синопе и Фракии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Турция обсуждает с Россией строительство восьми атомных ректоров в городе Синопе на черноморском побережье и во Фракии в европейской части страны. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар.

Он напомнил, что совместно с российской госкорпорацией "Росатом" в республике возводится АЭС "Аккую", и сообщил, что Турция надеется в 2026 году ввести в эксплуатацию первый из четырех реакторов станции.

"Также нам нужно еще восемь реакторов в Синопе и Фракии. Сейчас мы находимся в процессе обсуждения этих проектов", - сказал Байрактар, отметив, что в приоритете остается завершение строительства АЭС "Аккую".

Ранее глава турецкого Минэнерго сообщил, что окончательное решение по проектам в Синопе и Фракии ожидается в 2025 году. Байрактар, в частности, говорил, что Росатом проявляет интерес к участию в проекте строительства АЭС в Синопе, учитывая опыт возведения АЭС "Аккую".

"Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. По условиям межправительственного соглашения ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений.