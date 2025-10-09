В Мурманской области газифицируют более 20 объектов теплоснабжения

Как отметил глава области Андрей Чибис, газификация позволит изменить уклад экономики региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Более 20 объектов теплоснабжения в Мурманской области переведут с мазута на сетевой газ при газификации региона, к практической реализации которой приступил "Газпром". Об этом сообщили ТАСС в правительстве области.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава "Газпрома" Алексей Миллер в четверг подписали первую пятилетнюю программу развития газоснабжения и газификации Мурманской области на 2026-2030 годы на полях форума "Рынок газа 2025-2035: новые очертания в условиях трансформации".

"Планируется, что на первом этапе программы на сетевой газ будут переведены 24 региональных объекта теплоснабжения, в их числе Апатитская и Мурманская ТЭЦ, котельные "Мурманэнергосбыт" и "Кольской ГМК", которые обеспечивают теплом жителей и предприятия городов Апатиты, Кировск, Мончегорск, Мурманск и Кандалакша, ЗАТО Североморск", - сказал собеседник агентства.

Как отметил глава Мурманской области, после подписания газификация позволит изменить уклад экономики региона. "Для нас это событие, конечно, историческое. То, что мы добываем из недр Кольского полуострова, после прихода газа мы сможем перерабатывать на своей территории, а это значит рабочие места, новые производства, новые налоги и продукция высокой добавленной стоимости", - сказал Чибис журналистам.

Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" совместно с правительством РФ построить и запустить газопровод Волхов - Мурманск до 2030 года. Между Волховом и Мурманском планируется построить магистральный газопровод протяженностью более 800 км. Газопровод мощностью 40 млрд куб. м в год призван развить газотранспортную сеть северо-западных регионов РФ, обеспечить газом планируемый проект по производству сжиженного природного газа "Мурманский СПГ" и потребителей Карелии и Мурманской области.