Главы МИД стран СНГ обсудили развитие торгово-экономической кооперации

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев проинформировал о подходах республики к различным аспектам сотрудничества в рамках содружества, высказал предложения, нацеленные на дальнейшее развитие организации

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Участники заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств, которое прошло в Душанбе, обсудили наращивание торгово-экономической кооперации и сотрудничества в области транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

"В ходе мероприятия главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также состояние и перспективы взаимодействия государств - участников Содружества. <…> Отдельное внимание было уделено вопросам развития международной и торгово-экономической кооперации, активизации связей в цифровой и транспортно-транзитной сферах, ряду других перспективных направлений", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев проинформировал о подходах республики к различным аспектам сотрудничества в рамках СНГ, высказал несколько предложений, нацеленных на дальнейшее развитие организации.

"Заседание СМИД СНГ прошло в традиционно дружеской атмосфере, стороны подтвердили нацеленность на развитие взаимодействия в рамках Содружества и дальнейшее укрепление многогранного потенциала организации", - пояснили в пресс-службе.

По итогам заседания главы делегаций согласовали несколько документов по развитию сотрудничества в области безопасности, правоохранительной и культурно-гуманитарной сферах, планируемых к внесению на заседание Совета глав государств СНГ 10 октября текущего года в Душанбе. Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится в Калининграде в апреле 2026 года.