В работе сервисов Microsoft в США произошел сбой

Большая часть пользователей Microsoft Teams жалуется на работу приложения

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Проблемы в функционировании корпоративных платформ Microsoft Teams и Outlook наблюдаются в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его сведениям, большая часть недовольных пользователей Microsoft Teams жалуются на работу приложения (56%). Второй по распространенности проблемой называется соединение с сервером (35%), третьей - неполадки в работе сайта (9%).

Пользователи Microsoft Outlook в основном жалуются на ошибки в работе сервера (61%), сайта (22%) и сбои при входе (18%). Проблемы наблюдаются также при попытке воспользоваться сервисом для установки программ Microsoft Store.