В России до марта 2026 года создадут платформу для борьбы с мошенниками

Система будет работать на платформе "Гостех"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минцифры России до 1 марта 2026 года создаст антифрод-платформу для взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями и провайдеров хостинга. Как сообщили журналистом в пресс-службе министерства, она позволит эффективнее бороться с телефонным и онлайн-мошенничеством.

"В рамках принятого в апреле закона о противодействии кибермошенничеству предполагается создание антифрод-платформы для взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями и провайдеров хостинга. Это позволит обеспечить эффективное взаимодействие всех участников в целях предотвращения и пресечения телефонного и онлайн-мошенничества", - говорится в сообщении.

Система будет работать на платформе "Гостех". Ее основными задачами станут: сбор и обмен данными о кибермошеннических действиях, автоматический обмен сигналами о подозрительных событиях, хранение информации о нарушителях и используемых ими абонентских номерах, выявление и учет фишинговых сайтов, ограничение доступа к опасным или мошенническим интернет-ресурсам, сбор статистики и аналитики по киберпреступлениям.

В системе будут участвовать Минцифры, ЦБ и кредитные организации, госорганы, Генпрокуратура, СК, МВД, операторы связи, владельцы соцсетей и сервисов размещения объявлений, провайдеры хостинга и др. Антифрод-платформа также будет взаимодействовать с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), автоматизированной системой обработки инцидентов (АСОИ ФинЦЕРТ), системами Роскомнадзора, реестром запрещенных сайтов и доменов.