В Госдуме заявили о праве работников на возмещение расходов на гаджеты и связь

Председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что текущие формулировки Трудового кодекса недостаточны

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Работодатель должен обеспечивать сотрудников необходимой для работы техникой и связью или обязательно компенсировать им расходы, если работники используют свои гаджеты. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Вот у вас есть личный мобильный телефон. Для того, чтобы выполнять рабочие поручения и функции, работодатель как минимум должен обеспечить вас связью, телефоном, другой аппаратурой либо компенсировать это использование", - сказал Нилов.

Однако, продолжил он, в трудовых отношениях "стало привычным, когда твой личный телефон, твой личный пакет интернет-соединения используется в том числе для выполнения рабочих функций". "И есть такое предложение - обязать работодателя прописывать [в трудовом договоре] именно этот момент: если задействуются в рабочем процессе какие-то личные средства связи, то обязательно предусмотреть в этой части компенсацию", - сообщил парламентарий.

В настоящее время в Трудовом кодексе РФ указано, что работнику при использовании в интересах работодателя личного имущества должна выплачиваться компенсация. Однако, по мнению депутата, текущие формулировки недостаточны. Ранее Нилов с другими парламентариями внесли в Госдуму законопроект, дополняющий соответствующие статьи ТК РФ положениями о том, что трудовым договором или локальным нормативным актом определяются размер, порядок и сроки возмещения расходов работника при использовании им личного оборудования.