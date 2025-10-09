ОП предложила полностью запретить алкоголь в поездах дальнего следования

Рекомендации уже направили в Совфед, Госдуму и правительство России

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ направила в Совфед, Госдуму и правительство России рекомендации по повышению безопасности пассажиров и пользователей услуг железнодорожного транспорта, среди которых, в частности предложение о полном запрете потребления алкоголя в поездах дальнего следования, а также в самолетах и на круизных судах. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Федеральному собранию РФ и правительству РФ рекомендуется рассмотреть возможность расширения перечня мест, в которых не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции, в части включения поездов дальнего следования, воздушных судов и судов, а также судов, находящихся в дальнем плавании, по оказанию услуг по перевозкам пассажиров", - говорится в документе.

В настоящий момент запрет на распитие спиртных напитков действует на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, в метро и на автозаправках. При этом, действующая редакция этой нормы "порождает правовую неопределенность в части ее однозначного распространения на поезда дальнего следования, воздушные суда, а также суда, находящиеся в дальнем плавании".

Вместе с тем, законодательством допускается потребление алкоголя в специально отведенных местах, в частности, в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования. Как отмечают общественники, в условиях поезда трудно определить где распивали алкоголь - в вагоне-ресторане, в купе, в коридоре или тамбуре.

Кроме того, выявление и фиксация подобных случаев требует присутствия уполномоченных сотрудников МВД, наличия средств видеонаблюдения и оперативного взаимодействия с работниками перевозчика. В результате многие нарушения остаются без надлежащего реагирования.

Статистика правонарушений

Как отмечают общественники, уровень правонарушений, совершаемых в поездах дальнего следования, из года в год остается стабильно высоким. Так, в период с 2020 по 2024 годы зафиксировано более 200 тыс. случаев противоправного поведения пассажиров. Из них свыше 43 тыс. правонарушений связано с нарушением запрета курения, более 104 тыс. - с распитием спиртных напитков, порядка 82 тыс. - с нахождением пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.

"Подобные действия отдельных лиц нарушают права других граждан, создают угрозу их жизни и здоровью, а также могут негативно повлиять на безопасность перевозки в целом. Опасность этих нарушений усиливается также тем, что они происходят в условиях ограниченного пространства железнодорожного состава, где потенциальные последствия неправомерных действий значительно более тяжкие, чем в иных общественных местах", - отмечается в рекомендациях.

"В этой связи предложено предусмотреть полный запрет на потребление (распитие) алкогольной продукции в поездах дальнего следования", - подчеркивается с документе.

Кроме того, для повышения безопасности пассажиров и работников транспорта, предлагается рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по усилению ответственности за курение табака, никотиносодержащей продукции и использование кальянов в общественных местах.

Также рекомендовано "внесение изменений в уголовное законодательство и законодательство об административных правонарушениях в части усиления ответственности за применение насилия, опасного или неопасного для жизни и здоровья, в отношении работников железнодорожного транспорта при исполнении ими служебных обязанностей".