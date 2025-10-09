Ростех создал на 3D-принтере беспилотник с управляемым вектором тяги

Изделие представляет собой "трубу" с роботизированной головной частью

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Производственная компания "Азимут" госкорпорации "Ростех" проводит испытания своего универсального беспилотного воздушного судна (БВС), фюзеляж которого полностью печатается на 3D-принтере и представляет собой "трубу" с роботизированной головной частью. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации.

"ПК "Азимут" Ростеха разработала новое БВС. Его фюзеляж полностью печатается на 3D-принтере и может быть легко адаптирован под конкретные задачи. После успешных испытаний с моделированием основных внешних условий мы приступили к испытаниям на полигоне, чтобы подтвердить характеристики изделия в соответствии с требованиями технического задания", - говорится в сообщении.

В Ростехе уточнили, что в ходе разработки изделия были учтены все минусы коптеров, беспилотников самолетного, вертолетного типа и по схеме VTOL (вертикального взлета и посадки).

"Подробный анализ этих схем позволил нам взглянуть на конструкцию БВС совершенно с другой стороны", - отметили там. В госкорпорации указали, что основными вариантами применения нового БВС можно назвать мониторинг, облет заданных территорий для выявления аномалий и запланированных событий.

Кроме того, изделие способно выполнять различные медицинские задачи по доставке биоматериала, лекарств и вакцин без необходимости использования дополнительных грузовых боксов.

"Это новый подход к проектированию БВС. После выхода на серийное производство изделие сможет найти свои ниши применения за счет надежности и универсальности использования. Существующие системы потеряют свою актуальность, так как наша платформа будет дешевле и надежней, а это - главные потребности рынка", - добавили в Ростехе.