США рассчитывают, что Индия вскоре нарастит закупки американской нефти

Глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что американская нефть должна стать альтернативой топливу из России
Редакция сайта ТАСС
09 октября, 23:37

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Вашингтон надеется, что в ближайшие недели или месяцы Индия увеличит закупки американской нефти в качестве альтернативы поставкам из РФ. Об этом сообщил в четверг министр финансов США Скотт Бессент.

"Мы ввели в отношении Индии пошлины в размере 25% в связи с российской нефтью. Думаю, вскоре мы увидим изменение баланса, а именно они начнут покупать меньше российской нефти и больше американской. <...> Полагаю, Индия начнет перераспределять [свои закупки нефти] в следующие несколько недель или месяцев, мы увидим сокращение объемов российской нефти в пользу американской", - сказал министр в интервью телеканалу Fox News.

6 октября сопредседатель исследовательской компании S&P Global Commodity Insights Дейв Эрнсбергер в интервью ТАСС выразил мнение, что дополнительные американские пошлины на импорт товаров из Индии и Китая вряд ли заставят эти страны полностью отказаться от импорта российской нефти. 

СШАИндия