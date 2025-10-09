США рассчитывают, что Индия вскоре нарастит закупки американской нефти

Глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что американская нефть должна стать альтернативой топливу из России

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Вашингтон надеется, что в ближайшие недели или месяцы Индия увеличит закупки американской нефти в качестве альтернативы поставкам из РФ. Об этом сообщил в четверг министр финансов США Скотт Бессент.

"Мы ввели в отношении Индии пошлины в размере 25% в связи с российской нефтью. Думаю, вскоре мы увидим изменение баланса, а именно они начнут покупать меньше российской нефти и больше американской. <...> Полагаю, Индия начнет перераспределять [свои закупки нефти] в следующие несколько недель или месяцев, мы увидим сокращение объемов российской нефти в пользу американской", - сказал министр в интервью телеканалу Fox News.

6 октября сопредседатель исследовательской компании S&P Global Commodity Insights Дейв Эрнсбергер в интервью ТАСС выразил мнение, что дополнительные американские пошлины на импорт товаров из Индии и Китая вряд ли заставят эти страны полностью отказаться от импорта российской нефти.