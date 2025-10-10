"Консоль": около 40% самозанятых могут уйти в тень в случае отмены этого статуса

Раньше большая часть этого рынка принимала оплаты на карту или наличными и не платила налоги, говорится в итогах исследования

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Отмена режима самозанятости может привести к росту теневого рынка и потере налоговых поступлений, в частности, до 40% участников рынка могут уйти в тень. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы для автоматизации отношений с самозанятыми "Консоль", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Ранее Совет Федерации рекомендовал правительству РФ проанализировать итоги эксперимента по установлению специального налога на профессиональный доход и рассмотреть возможность его завершения в 2026 году, на два года раньше запланированного срока.

"Самозанятый режим помог выйти из тени тем, кто работает на себя и зарабатывает не более 2,4 млн рублей в год - раньше большая часть этого рынка принимала оплаты на карту или наличными и не платила налоги. Отмена режима, по оценке платформы, может вернуть в тень до 40% участников рынка - прежде всего в сферах доставки, HoReCa, торговли и бытовых услуг", - говорится в итогах исследования.

Отмечается, что средний доход самозанятых в России составляет 80 131 рубль в месяц, или около 961 572 рублей в год. Сегодня при действующем налоге 4-6% такой специалист платит в среднем 48 тыс. рублей в год отчисления государству. Если его перевести на стандартную систему с НДФЛ в размере 13% и страховыми взносами (30%), то годовая нагрузка вырастет до 414 000 рублей, что составит почти восемь текущих налогов самозанятого.

"Самозанятость существует в рамках эксперимента, который закончится только через два года. А когда он "завершится", с большой вероятностью, самозанятость просто станет новой нормой. Однако, если режим действительно отменят, мы считаем, что в первую очередь наиболее уязвимыми окажутся такие отрасли, как розничная торговля, HoReCa и доставка, складская логистика и хранение, IT и креативные индустрии", - пояснил руководитель проектов развития платформы "Консоль" Александр Авдеев.

Согласно данным платформы, сейчас 53% самозанятых - это мужчины, а самая большая возрастная группа - молодежь 18-25 лет (48%). В топ-5 регионов по количеству зарегистрированных самозанятых входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край.

О режиме

С 2019 года для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн руб. в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физических лиц) или 6% (с доходов от юридических лиц или ИП). Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых проводится до 31 декабря 2028 года включительно.