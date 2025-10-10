Депутат Нилов призвал дать льготу по утильсбору для машин, застрявших на границе

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов направил соответствующее письмо главе Минпромторга Антону Алиханову

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил дать льготу по уплате повышенного утильсбора россиянам, которые уже приобрели, но не успеют получить машины из-за рубежа до 1 ноября из-за задержек на границе. Соответствующее письмо депутат направил главе Минпромторга Антону Алиханову, документ есть в распоряжении ТАСС.

Глава комитета рассказал об обращениях граждан в связи с тем, что в условиях длительных праздников в Китае уже приобретенные там транспортные средства задерживаются в длительных очередях на границе. Эти автомобили могут прибыть в Россию уже после 1 ноября, и, соответственно, их владельцам, возможно, придется оплатить утилизационный сбор в повышенном размере.

"Прошу вас дать поручение изучить складывающиеся конкретные ситуации и оказать поддержку гражданам, которые приобрели в собственность транспортные средства до возможного вступления в силу изменений законодательства [в части размера утильсбора], но оказались заложниками длительных транспортировок и таможенных процедур", - указано в тексте письма.

Нилов предложил дать таким автовладельцам "возможность адаптироваться к новым условиям без дополнительных финансовых потерь, которые в некоторых случаях могут стать критическими, особенно когда речь идет о социально незащищенных категориях граждан: ветеранах и инвалидах боевых действий, инвалидах I, II, III групп, инвалидах с детства, пенсионерах, членах многодетных семей, сиротах и оставшихся без попечения родителей".

Утилизационный сбор - введенный в 2012 году платеж, который единоразово уплачивается на каждый локально произведенный в России и каждый ввезенный в страну автомобиль.

Минпромторг РФ ранее опубликовал проект постановления правительства РФ, согласно которому с 1 ноября 2025 года расчет утильсбора для легковых автомобилей (категория М1) будет включать новый показатель - базовая ставка станет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность - влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.