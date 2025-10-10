В Петербурге ускорят строительство станции метро к будущему терминалу ВСМ

Объект станет частью строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Строительство станции метро "Лиговский проспект-2", которая будет обслуживать пассажиров терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге, будет ускорено за счет перенаправления проходки тоннеля новой ветки метро. Об этом сказал губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала "78".

По словам губернатора, в ближайшее время на строительстве Красносельско-Калининской линии метро город запустит новый проходческий щит "Вера". Будет выполняться проходка тоннеля между станциями "Каретная" и "Путиловская". Еще один щит планируется запустить в тестовом режиме.

"Щит пойдет в тестовом режиме от "Каретной" в другую сторону - к "Лиговскому проспекту". Действующий контракт на участке от Путиловской до Каретной позволяет нам это сделать. То есть проходка определенной дистанции, которая позволит нам приблизить сроки строительства станции "Лиговский проспект-2". Это будет еще один шаг для подготовки города к реализации проекта ВСМ", - сказал Беглов.

Эскизный проект административного корпуса вестибюля новой станции метрополитена "Лиговский проспект-2" был выбран по итогам открытого архитектурного конкурса в конце июля. Это здание планируется сделать точкой входа в зону нового вокзального комплекса ВСМ Санкт-Петербург - Москва. "Лиговский проспект-2" обеспечит кратчайшую связь будущего терминала ВСМ с петербургским метрополитеном.

