Эксперт Корнев: в России могут снизиться продажи новых легковых китайских авто

Реализация машин по итогам 2025 года может упасть на 25%, сообщил руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк автолизинг"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Реализация новых легковых китайских автомобилей в России по итогам 2025 года может снизиться на 25% по сравнению с 2024 годом - до порядка 700 тыс. единиц, сообщил ТАСС руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк автолизинг" Александр Корнев.

При этом общий объем продаж новых легковушек в 2025 году прогнозируется на уровне 1,3 млн единиц.

"Общие продажи брендов из Поднебесной по итогам года составят порядка 700 тысяч сделок и потеряют примерно четверть от прошлогодних объемов, а общий размер рынка окажется на уровне 1,3 миллиона штук", - сказал Корнев.

Как отметил он, всего за три квартала 2025 года продажи новых легковых китайских автомобилей снизились на треть (-29%), а их доля на российском рынке составила 54%.

По его словам, в оставшиеся месяцы осени рынок имеет немало шансов сохранить начавшийся в августе тренд по росту продаж. "Но изначально завышенные планы многих брендов КНР рискуют быть невыполненными минимум на 30-35%", - подчеркнул он.