Ростех: замена двигателей у SSJ-100 на отечественные ПД-8 потребует доработки

Необходимо решить вопросы экономической целесообразности ремоторизации действующего авиапарка и готовности авиакомпаний финансово участвовать в этом процессе, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Установка отечественных двигателей ПД-8 вместо российско-французских SaM146 на самолетах SSJ-100 потребует доработки бортов, поэтому нужно решить вопросы экономической целесообразности ремоторизации нынешнего авиапарка и готовности авиакомпаний выделить на это средства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Стоит помнить, что установка отечественных двигателей требует доработки бортов. Поэтому необходимо решить вопросы экономической целесообразности ремоторизации действующего авиапарка и готовности авиакомпаний финансово участвовать в этом процессе", - сказали в Ростехе.

При этом в госкорпорации отметили, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) обладают всеми необходимыми компетенциями и опытом для ремоторизации SSJ-100. Такой "обновленный" самолет уже проходит летные испытания, рассказали в Ростехе.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что вопрос ремоторизации пассажирских самолетов Superjet с российско-французских двигателей SaM146 на ПД-8 находится в проработке. Он отмечал, что реализация этих мероприятий возможна после завершения сертификации отечественного двигателя ПД-8.