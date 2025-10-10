Эксперт Плугов: цены на сахар в России к концу октября ощутимо снизятся

Генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" напомнил, что на октябрь приходится пик сезона производства сахара в стране

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Стоимость сахара в России в 2025 году снизилась не только по отношению к летним месяцам, но и по сравнению с прошлым годом. К концу октября ожидается более ощутимое снижение цен на него, сообщил ТАСС к.э.н., генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов.

Он отметил, что, по данным центра, на прошлой неделе средняя оптовая цена на сахар в России составила 41 810 руб./т без НДС, что на 10,9% ниже уровня цен на начало августа (до старта активной фазы переработки сахарной свеклы нового урожая) и на 18,4% ниже уровня цен годичной давности. В рознице на конец сентября цены составляли 72,8 рубля за кг, что на 0,9% ниже уровня цен годичной давности. "То есть розница на сегодня, несмотря на то, что в стране есть и определенный уровень инфляции, показывает ослабление цен", - отметил эксперт.

"Сегодня октябрь - пик сезона производства сахара в стране. Но цены на сахар снизились не только по отношению к летним месяцам, но и год к году. <…> Вскоре - к концу октября - мы увидим более ощутимое снижение розничных цен год к году. Снижению цен может препятствовать искусственное подогревание спроса паническими сообщениями о снижении производства", - сказал Плугов.

Он также отметил, что в августе 2025 года производство сахара в России составило 586,3 тыс. тонн, что на 17,3% больше, чем в августе прошлого года. По его словам, рост производства подкрепляется расширением сырьевой базы. Так, с начала уборочной кампании и по 1 сентября 2025 года было собрано на 27% больше сахарной свеклы, чем за аналогичный период годом ранее.

"Консолидированной статистики сборов и производства за сентябрь и за начало октября пока нет, но исходя из динамики цен (цены просели) видно, что здесь в отношении производства какого-то катастрофического падения не наблюдается, на сегодня поводов для паники нет", - подчеркнул эксперт.