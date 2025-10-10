Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии демонстрирует снижение

Показатель достигал уровня 2 630,12 пункта

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,31% и находился на уровне 2 630,12 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке 2 625 пункта (-0,51%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.