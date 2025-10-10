SCMP: в Китае разработали новую технологию твердотельных аккумуляторов

Разработка действует как жидкий герметик и имеет самовосстанавливающиеся свойства, сообщила газета South China Morning Post

ГОНКОНГ, 10 октября. /ТАСС/. Китайские ученые разработали новую технологию, которая может вывести твердотельные аккумуляторы за пределы лабораторных исследований и начать их массовое практическое применение для питания различной техники - от смартфонов до электромобилей и электросамолетов. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), группа исследователей из Китайской академии наук разработала самовосстанавливающийся твердый наполнитель, действующий как жидкий герметик.

В отличие от современных литийионных батарей, в которых для передачи заряда между положительным и отрицательным полюсами используется жидкость, в твердотельных аккумуляторах используется твердый наполнитель. Это изменение не только исключает риск протечек или возгорания, но и позволяет использовать чистый металлический литий, способный хранить в два-три раза больше энергии при том же весе. "Но твердые слои имеют тенденцию к разрушению, поскольку материалы расширяются и сжимаются во время зарядки и разрядки батареи", указывает издание.

Чтобы решить проблему, китайская группа разработала технологию, при которой в твердый электролит добавляются ионы йода. При работе аккумулятора эти ионы под действием электрического поля движутся к границе раздела между электродом и электролитом, образуя тонкий, богатый йодом слой. Этот новый слой заполняет мельчайшие зазоры и поры, возникающие во время зарядки и разрядки батареи. В результате получается самовосстанавливающийся наполнитель, который обеспечивает плотное соединение двух сторон без внешнего давления, рассказали исследователи.

Как указывает SCMP, испытания показали, что прототипы аккумуляторов, изготовленные с использованием новой технологии, сохраняли стабильную работу после сотен циклов зарядки-разрядки. Китайские ученые отмечают, что такой подход проще в производстве, требует меньше материалов и делает аккумуляторы более долговечными, но предупредили, что технология еще находится на ранней стадии разработки, и массовое внедрение "потребует времени, особенно для более крупных аккумуляторов".