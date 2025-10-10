Первый опытный образец самолета Як-130М готов к испытаниям

Его построили на Иркутском авиазаводе

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты Иркутского авиазавода построили первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М, который уже направлен на испытания. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации «Ростех» в рамках опытно-конструкторских работ создает учебно-боевой самолет Як-130М. На Иркутском авиационном заводе построен первый опытный образец. Машина направлена на наземные и летные испытания", - говорится в сообщении.

В ходе наземных испытаний на самолете протестируют новые и модернизированные системы для подтверждения заявленных характеристик. Большая часть обновленного оборудования создана в результате кооперации предприятий Ростеха. Затем борт начнут готовить к первому полету.

Интеграция новых бортовых систем позволит эксплуатировать Як-130М в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях. Так, на самолет установили бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р, оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны "Президент-С130" и комплекс средств связи КСС-130.

"Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса «воздух-воздух» и высокоточными авиационными средствами поражения класса «воздух-поверхность» со спутниковыми и лазерными системами наведения. Новый самолет не только сохранит все возможности по подготовке боевых летчиков, но и обретет качества боевого самолета", - отметили в Ростехе.