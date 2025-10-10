ВТБ: объем рынка ЦФА может превысить 2 трлн рублей к 2026 году

По словам члена правления банка Виталия Сергейчука, большую часть спроса на выпуск цифровых финансовых активов формируют в основном средние и крупные корпоративные заемщики

СИРИУС /федеральная территория/, 10 октября. /ТАСС/. Согласно оценкам ВТБ, объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России может превысить отметку в 2 трлн рублей к 2026 году. Об этом ТАСС на полях "Финополиса-2025" заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

"Мы видим, что у рынка значительный потенциал: сейчас большую часть спроса на выпуск ЦФА формируют преимущественно средние и крупные корпоративные заемщики. По нашим оценкам, объем рынка может превысить 2 трлн рублей к 2026 году", - сказал он.

В планах самого ВТБ - создание "коробочных" решений для корпоративных клиентов и интеграция инструментов ЦФА в розничные каналы, уточнил топ-менеджер.

"ВТБ активно участвует в развитии рынка ЦФА и является одним из крупнейших эмитентов с объемом более 160 млрд рублей за 2024-2025 годы. Также в прошлом году была запущена собственная платформа - «ВТБ капитал трейдинг», объем выпуска которой уже достиг 50 млрд рублей в 2025 году", - добавил он.

Вместе с тем, по словам Сергейчука, для развития рынка ЦФА требуется ряд регуляторных изменений и ВТБ находится по этой теме в диалоге с Банком России. Среди предложений - создание так называемых кредитных ЦФА, которые позволят секьюритизировать кредитные портфели банков или обязательства в виде цифрового финансового актива, уточнил топ-менеджер.

ЦФА - это цифровые права, включающие требование денег, участие в капитале непубличных акционерных обществ, права по ценным бумагам и передаче права их требования. Выпуск и оборот ЦФА осуществляется при помощи специализированных организаций, требования к которым устанавливает ЦБ РФ.

