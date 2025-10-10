На столичном портале объем закупок поставщиков увеличился на 19%

Общая сумма за девять месяцев 2025 года составила 85,7 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Объем закупок на столичном портале поставщиков за девять месяцев 2025 года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма составила более 85 млрд рублей, сообщили в пресс-службе столичного департамента пр конкурентной политике.

"За девять месяцев 2025 года на портале состоялось 415,8 тыс. закупок, объем которых составил 85,7 млрд рублей - это на 19% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наиболее часто заказчики приобретали строительные товары - сумма таких закупок достигла 16,9 млрд рублей. В тройку лидеров по популярности также вошли хозяйственные товары и канцелярские изделия - их закупили на 7,1 и 6,7 млрд рублей соответственно", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марии Бареевой.

С свою очередь руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что в число наиболее активных за девять месяцев этого года регионов-поставщиков вошли Москва и Санкт-Петербург, объем поставок которых составил 47,1 и 14,6 млрд рублей соответственно. "В пятерке лидеров также оказались Московская область, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ", - цитирует пресс-служба Пуртова.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,2 млн уникальных наименований. Ежедневно здесь заключается около 1,5 тыс. контрактов.