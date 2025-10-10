Россия к 2030 году должна увеличить зерновой экспорт до почти $20 млрд

Экспорт масложировой продукции должен достичь $10 млрд, указал руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россия к 2030 году должна увеличить зерновой экспорт на 14% по сравнению с 2024 годом, до почти $20 млрд, масложировой продукции - на 14%, до $10 млрд. Об этом заявил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на XXVII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень".

"Президентом РФ поставлена задача достичь $55,2 млрд экспорта в 2030 году, то есть прирасти на 28% по сравнению с 2024 годом. Мы должны обеспечить прирост по всем основным продуктовым группам", - сказал Ильюшин.

Так, зерновой экспорт к 2030 году должен вырасти на 14%, по сравнению с 2024 годом, до почти $20 млрд, масложировой продукции - на 14%, до $10 млрд. Экспорт мясной продукции должен увеличиться более чем в два раза, до почти $5 млрд, кондитерских изделий - в полтора раза и приблизиться к $3 млрд, готовой продукции - на 40%, до $6,6 млрд, рыбы и морепродуктов - на треть, до $6,8 млрд, молочной продукции - на 40%, до $700 млн, уточнил руководитель федерального центра "Агроэкспорт".

Говоря о региональном экспорте, Ильюшин отметил, что за январь - сентябрь 2025 года наибольшие темпы роста экспорта показали Республика Крым, Иркутская, Ленинградская и Ярославская области. При этом 29 регионов РФ расширили географию поставок.

"Необходимо сохранить достигнутые успехи и усилить работу по продуктовой и страновой диверсификации аграрного экспорта регионов", - подчеркнул он.

ТАСС - информационный партнер выставки.