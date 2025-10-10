Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 18% годовых

Рост инфляции зафиксирован по всем основным метрикам

АСТАНА, 10 октября. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку с 16,5% до 18% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт. Смягчение денежно-кредитных условий на фоне ускорения инфляции, признаков превышения спроса над расширением предложения и активной фискальной политики потребовало значимой реакции для стабилизации инфляционной динамики и предотвращения рисков образования инфляционной спирали", - говорится в сообщении.

29 августа Нацбанк принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,5% годовых.

Отмечено, что рост инфляции зафиксирован по всем основным метрикам. Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 12,9% (в августе она была 12,2%), превысив прогноз Нацбанка. "Существенное ускорение инфляции, высокие инфляционные ожидания и ослабление реального эффективного обменного курса привели к заметному смягчению совокупных денежно-кредитных условий и отклонению прогнозируемой инфляции от траектории устойчивого снижения. В этих условиях для ужесточения денежно-кредитной политики из-за превышения факта инфляции над прогнозами комитет принял решение повысить базовую ставку",- пояснили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что это решение направлено на стабилизацию инфляционной динамики и ожиданий, поддержание стоимости тенговых активов и предотвращение рисков образования инфляционной спирали.

"Нацбанк продолжит внимательно оценивать баланс проинфляционных и дезинфляционных факторов, динамику и траекторию замедления инфляции. В случае, если текущий уровень жесткости окажется недостаточным для стабилизации инфляции, будет рассмотрена целесообразность дополнительного ужесточения", - уточнили в пресс-службе.

Очередное плановое решение Национального банка по базовой ставке будет объявлено 28 ноября.