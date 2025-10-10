Путин: страны СНГ ведут почти все взаиморасчеты в нацвалютах

Их доля в коммерческих операциях в первом полугодии 2025 года составила 96%, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Взаиморасчеты между станами СНГ практически полностью выполняются в национальных валютах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета глав СНГ в узком составе.

"Нашими странами выстраивается устойчивая и независимая от внешнего влияния финансовая инфраструктура. Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%", - подчеркнул президент РФ.

Это, по словам Путина, не значит, что страны отказываются от использования других платежных инструментов и валют.

"Просто это повышает нашу независимость и суверенитет. Это вещь очевидная, в современном мире особенно. Это позволяет вне зависимости от международной конъюнктуры расширять товарные обмены, осуществлять встречные инвестиции, развивать собственный рынок капитала", - указал российский лидер.