Узбекистанская Centrum Air начнет выполнять полеты из Ташкента в Санкт-Петербург

Рейсы будут выполняться три раза в неделю

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 10 октября. /ТАСС/. Узбекистанская авиакомпания Centrum Air объявила о начале выполнения с 26 октября прямых рейсов из Ташкента в Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться три раза в неделю, сообщила пресс-служба перевозчика.

"С 26 октября у нас запускаются прямые рейсы Ташкент - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении пресс-службы. Рейсы будут выполняться в понедельник, вторник и пятницу.

Время в пути из Ташкента в Санкт-Петербург составит 5 часов 35 минут, обратно - 5 часов 10 минут.