Россия отменила миграционное ограничение для перевозчиков из Казахстана

Речь идет о правиле нахождения без регистрации не более 90 дней в году для водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки

АСТАНА, 10 октября. /ТАСС/. Россия отменила миграционное ограничение, касающееся правила нахождения без регистрации не более 90 дней в году для водителей Казахстана, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки. Об этом сообщил депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Болатбек Алиев.

"Наше правительство по оперативным каналам связалось со своими коллегами в Российской Федерации, и вчера вечером было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям, осуществляющим международные грузовые и пассажирские перевозки", - написал депутат на своей странице в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). "Это значит, что казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы "90 дней пребывания", - пояснил Алиев.

9 октября власти Казахстана объявили, что 13 октября намерены поднять вопрос о скоплении грузового транспорта на пунктах пропуска при въезде в Россию на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Причиной стала ситуация с заторами на границе и жалобами водителей в связи с действием новых норм миграционного законодательства РФ, сообщали в пресс-службе правительства по итогам совещания, которое провел вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Казахстанская сторона поясняла, что с 1 января 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому иностранные граждане могут находиться на территории РФ без регистрации не более 90 дней в течение календарного года вне зависимости от числа въездов и выездов. Ранее этот срок составлял 180 дней в течение года. В пресс-службе правительства Казахстана пояснили, что эти ограничения распространяются и на водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки. Пребывание на территории России и Белоруссии учитывается суммарно, поскольку эти страны образуют Союзное государство. Таким образом, нахождение водителя в Белоруссии также засчитывается как пребывание в России, что значительно сокращает допустимый срок его нахождения, указывали в пресс-службе правительства республики.

В Казахстане аналогичные требования по пребыванию иностранных граждан без регистрации составляют 90 дней в течение полугода и не применяются к водителям, выполняющим международные грузовые и автобусные рейсы.