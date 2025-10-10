Россия на 15% нарастила поставки газа в Узбекистан, Казахстан и Киргизию

Одним из катализаторов увеличения поставок станет проектируемый магистральный газопровод "Сила Сибири - 2"

ТАШКЕНТ, 10 октября. /ТАСС/. Россия за январь - август текущего года на 15% увеличила поставки газа в Узбекистан, Казахстан и Киргизию, сообщила пресс-служба торгового представительства РФ в Узбекистане.

"За первые восемь месяцев года "Газпром" нарастил экспорт российского природного газа в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан на 15%. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что совокупный объем экономик трех стран может вырасти на 60% за ближайшие пять-шесть лет, что приведет к росту энерго- и газопотребления", - говорится в сообщении.

Одним из катализаторов увеличения поставок российского газа в страны Центральной Азии станет проектируемый магистральный газопровод "Сила Сибири - 2" в Китай.

Сообщается также, что по данным Национального комитета по статистике, в январе-августе Узбекистан сократил импорт газа из Туркменистана и России на 27,9%, до $885,9 млн. При этом Минэнерго республики не раскрывает физические объемы поставок и стоимость импортируемого газа.