На юге Москвы выставили на торги более 30 помещений

Площадь помещений составляет от 48,5 до 193,8 кв. м

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Москва выставила на торги 34 помещения для бизнеса в районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Более 30 коммерческих помещений в новых домах в Бирюлеве Восточном сейчас выставлены на торги. Это большой и густонаселенный район на юге столицы. В этом местоположении потенциально могут быть востребованы заведения, ориентированные на повседневные нужды и досуг местных жителей - кафе, пекарни, специализированные магазины, детские развивающие центры, химчистки или пункты выдачи заказов. Свободное назначение помещений позволит реализовать практически любой бизнес-проект", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

Он добавил, что подача заявок на участие в аукционах завершится в период с 20 до 29 октября, торги состоятся с 29 октября по 10 ноября.

В пресс-службе уточнили, что объекты расположены по адресам: 6-я Радиальная улица, дом 3, корпуса 3, 4, 11; дом 7/1, корпуса 1, 2 и дом 7/6, корпуса 2, 3. Площадь помещений составляет от 48,5 до 193,8 кв. м. Все объекты находятся на первых этажах, имеют отдельный вход и подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.