Токаев предложил разработать единую цифровую транспортно-логистическую карту СНГ

Президент Казахстана напомнил, что близка к завершению подготовка инициированной страной концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств Содружества

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

АСТАНА, 10 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания единой цифровой транспортно-логистической карты СНГ. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Для полного раскрытия транспортного потенциала всех наших государств перед нами стоит задача создания современной инфраструктуры. Предлагаю рассмотреть возможность подготовки единой цифровой транспортно-логистической карты Содружества. Она позволит объединить национальные инфраструктурные планы и создать целостное пространство транспортной взаимосвязанности, что обеспечит условия для привлечения большого объема инвестиций", - сказал Токаев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

Он напомнил, что близка к завершению подготовка инициированной Казахстаном концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств СНГ. "Для эффективного управления грузопотоками, снижения издержек и минимизации рисков следовало бы дополнить этот документ положениями, предусматривающими внедрение технологий искусственного интеллекта", - отметил президент Казахстана.

Токаев подчеркнул, что продуктивное торгово-экономическое сотрудничество возможно только при наличии активно функционирующих транспортных коридоров. По его словам, обширный регион СНГ традиционно выступает связующим звеном между Европой и Азией, играя особую роль в глобальной транспортно-логистической системе.