"Россети" обеспечили электроэнергией новый цементный завод, строящийся в Мордовии

Он будет использовать в том числе альтернативное топливо, получаемое из твердых коммунальных отходов и отработанных автомобильных шин

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Компания "Россети Волга" завершила проект присоединения к сетям новой производственной площадки группы "Магма" - одного из крупнейших производителей стройматериалов в России. Предприятие будет выпускать до 1,2 млн тонн цемента в год, что позволит покрыть потребность строек в радиусе 400-500 км. Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

"Потребитель запитан от подстанции 110 кВ "Дубенки". Для выдачи ему из сети порядка 5 МВт мощности энергетики построили двуцепную кабельно-воздушную линию электропередачи 10 кВ протяженностью 31 км, организовали современную систему учета электроэнергии", - сообщили в компании.

Цементный завод, который строится в Дубенском районе Мордовии, станет предприятием полного цикла. Он будет использовать в том числе альтернативное топливо, получаемое из твердых коммунальных отходов и отработанных автомобильных шин.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.