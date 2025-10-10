Совкомбанк видит запрос майнинговой индустрии в кредитовании под залог ЦФА

Комплаенс-директор кредитной организации Мария Бурдонова сообщила о большом числе индивидуальных предпринимателей, добывающих более 6 тыс. ватт

СИРИУС /федеральная территория/, 10 октября. /ТАСС/. Совкомбанк видит потребность майнинговой отрасли в кредитовании под залог цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом в рамках сессии "Хэшрейт под залог: как банки превращают майнинг в инвестиции", организованной Совкомбанком, заявила комплаенс-директор кредитной организации Мария Бурдонова.

"Мы как банк, видим потребность в том числе майнинговой отрасли, в небольших кредитах именно под залог цифровых финансовых активов. Этот кредит необязательно может быть использован как развитие инфраструктурного проекта, у нас много индивидуальных предпринимателей, добывающих более 6 тыс. ватт", - отметила она.

Также, по ее словам, Совкомбанк мониторит рынок и видит потенциал в таком инструменте. "Мы действительно наращиваем экспертизу, чтобы делать востребованные продукты для майнеров. Майнер может взять кредит под залог финансового актива, например биткойна, пустить деньги в оборот и дождаться, когда конъюнктура рынка будет удачна для продажи намайненного биткойна. Важно, чтобы было цивилизованное развитие отрасли. Мы только начинаем этот путь, однако в мире такое кредитование - достаточно распространенная практика. Однозначно, есть потенциал в таком синергитическом эффекте взаимодействия банков и майнеров", - заключила Бурдонова.