Набиуллина назвала регулирование защиты прав потребителей финуслуг не слишком жестким

По словам главы ЦБ, есть страны, где регулятор вправе приостанавливать продажи продуктов из-за доказанного мисселинга, если регулятор считает, что продукт не имеет достаточной клиентской ценности и сделан исключительно для легкого заработка продавца

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 10 октября. /ТАСС/. Банк России считает регулирование в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг в России менее жестким, чем в других странах. Такое мнение высказала на форуме "Финополис-2025" глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Я не помню, чтобы рынок был когда-нибудь рад, если его ограничивают в методах продажи, в характеристиках финансовых продуктов - и особенно банки. Для справедливости и для сравнения я хочу сказать, что наше регулирование по сравнению с другими странами не самое жесткое. Может быть вам кажется, что мы закручиваем гайки, но оно не самое жесткое", - сказала она.

По словам Набиуллиной, есть страны, где регулятор вправе приостанавливать продажи продуктов из-за доказанного мисселинга, если регулятор считает, что продукт не имеет достаточной клиентской ценности и сделан исключительно для легкого заработка продавца.

"Или же за нарушение прав потребителей там выставляются штрафы в астрономических суммах. Все это объясняется желанием уравнять силы, потому что рядовой потребитель изначально находится в более слабой позиции, поэтому регулятор пытается эту слабую позицию компенсировать", - заключила она.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума "Финополис-2025".