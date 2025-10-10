Набиуллина считает, что пора пересмотреть защиту прав участников финрынка

Нынешняя практика - это "тупиковый путь", необходимо искать новые подходы, заявила глава Банка России

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Петр Ковалев/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 10 октября. /ТАСС/. Созданная система защиты прав потребителей на финансовом рынке требует адаптации к новым реалиям в условиях развития финтеха, нынешняя практика - это "тупиковый путь", необходимо искать новые подходы. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на "Финополисе-2025".

"У нас создана целая система защиты прав потребителей финансовом рынке: законодательство, регулирование, институты, уполномоченные... Вопрос в том, как мы должны адаптировать эту систему защиты прав человека - потребителя на финансовом рынке к эпохе финтеха. Мне кажется, такая адаптация абсолютно необходима, и такой разговор уже назрел", - сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что сейчас система защиты прав потребителей "гоняется" за каждой недобросовестной практикой, однако такие практики быстро меняются благодаря технологиям. "В итоге потребитель остается уязвимым, а добросовестные участники рынка страдают от нашего постоянного и достаточно жесткого регулирования. И это, на мой взгляд, абсолютно тупиковый путь. Надо искать новую дорогу", - добавила она.

Набиуллина также подчеркнула, что жалобы потребителей финуслуг показывают, что даже крупным банкам "есть о чем подумать".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером "Финополиса-2025".