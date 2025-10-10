Минсельхоз: проблем с реализацией продукции АПК Новороссии практически нет

Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин назвал погодный фактор основной трудностью в 2025 году для аграриев новых регионов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Проблем с реализацией продукции агропромышленного комплекса Донбасса и Новороссии практически нет. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на XXVII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень".

Он отметил, что вопрос развития сельскохозяйственного производства на территории воссоединенных субъектах Российской Федерации является одним из критически важных для восстановления экономического потенциала регионов.

"Мы видим, что регионы работают неплохо. По большому счету, с большими вызовами первых моментов становления мы уже справились. У нас в полной мере заработала система взаимоотношений с поставщиками удобрений, средств защиты растений, семян, а также с поставщиками и трейдерами по реализации сельхозпродукции. И сегодня проблем с реализацией продукции АПК регионов Новороссии практически нет - они полностью интегрированы в наше экономическое пространство, они полностью работают в реалиях текущего дня", - сказал Разин.

По его словам, основной проблемой в 2025 году для аграриев Донбасса и Новороссии стал погодный фактор. "Развитие невозможно без восстановления системы мелиорации", - отметил замминистра и добавил, что регионы могут показывать более стабильные результаты с гарантированной урожайностью, если будет комплексно решен вопрос водоснабжения и запуска мелиоративных систем.

"Понятно, что в основном мы завязаны на вопросе восстановления Каховской ГЭС, но тем не менее, у нас есть инструменты поддержки, наши отдельные программы по субсидированию затрат на создание локальных полевых систем с использованием в том числе источников подземного водоснабжения. Это важная работа, которую мы, конечно, будем продолжать", - сказал Разин.

ТАСС - информационный партнер выставки.