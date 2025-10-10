"Мега" до конца года запустит онлайн-площадку по продаже товаров

Проект начнет работу до конца 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сеть торговых центров "Мега" планирует до конца 2025 года запустить онлайн-площадку по продаже товаров, сообщили ТАСС в пресс-службе "Меги".

"Команда торговых центров вместе с партнерами ведет работу над проектом "Мега онлайн" - фиджитал бизнес-модели, которая объединит преимущества цифрового и физического форматов торговли. Покупатели смогут выбирать товары из ТЦ на одной онлайн-площадке, а затем получать заказы удобным способом. Это либо доставка, либо примерка в специальном пространстве. Площадка запустится до конца года", - рассказали в пресс-службе.

Речь идет о совместном проекте с "Мегамаркетом". Ассортимент будет сформирован товарами арендаторов "Меги", которые станут партнерами онлайн-площадки.

"На первом этапе основной фокус проекта делается на товары из категории фешен - мужская, женская и детская мода, спортивная одежда и аксессуары", - пояснили в пресс-службе.

В апреле 2024 года маркетплейс "Мегамаркет" договорился об аренде площадей, которые ранее занимала ушедшая из России сеть магазинов Ikea в торговых центрах "Мега". Речь идет о высвобожденных площадях Ikea в 14 ТЦ "Мега" в 11 регионах России.