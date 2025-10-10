Ким заявила о незаинтересованности Wildberries в росте спонтанных заказов

Необдуманные заказы создают дополнительные издержки для цифровых платформ и продавцов товаров, сообщила глава объединенной компании Wildberries & Russ

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 10 октября. /ТАСС/. Компания Wildberries не заинтересована в росте спонтанных покупок пользователей, так как необдуманные заказы создают дополнительные издержки для цифровых платформ и продавцов товаров. Об этом сообщила журналистам глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким в рамках форума "Финополис-2025".

"Wildberries не занимается увеличением спонтанных покупок. Наша миссия - обеспечивать доступность миллионов нужных товаров россиянам, в том числе в труднодоступных населенных пунктах страны. При этом спонтанные, необдуманные заказы, наоборот, создают для нас и наших партнеров-селлеров дополнительные издержки", - сказала Ким.

По ее словам, компания стремится к балансу между привлечением клиентов, повышением спроса и формированием здоровых потребительских привычек без необдуманных покупок.

"В отличие от розничных магазинов, где часто потребитель под влиянием консультанта действует по принципу "увидел-купил", у нас система трехэтапного принятия решения: выбор товара в приложении, оценка при получении в пункте выдачи и возможность возврата в течение 14 дней. Таким образом, площадка старается поощрять добросовестных и осознанных покупателей", - отметила Ким.

Она также подчеркнула, что борьба со спонтанными покупками не должна отождествляться с усложнением клиентского пути и гиперопекой. "Повышение осознанности должно обеспечиваться без ущерба для гибкости, скорости, удобства, которые становятся ключевым фактором конкурентоспособности для развивающихся инновационных решений. И одно из решений - это предварительное просвещение и обучение", - добавила Ким.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером "Финополиса-2025".