На Северном Кавказе количество МСП увеличилось на 8% с начала года

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто отметил, что это очень хороший показатель

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 10 октября. /ТАСС/. Количество предпринимателей в регионах Северо-Кавказского федерального округа увеличилось на 8% с начала 2025 года. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто в ходе международного форума "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества".

"В креативной индустрии развиваются в основном предприниматели, которые находятся в нише малого и среднего предпринимательства. Именно их руками, их мыслями формируются те интересные познавательные маршруты, познавательные объекты, которые самостоятельно туристам очень сложно найти, посмотреть. Сегодня на поприще малого и среднего предпринимательства у нас трудится почти 260 тыс. предпринимательских коллективов. Это очень хороший показатель, тоже пропорционально, наверное, как и число наших гостей прирастает уже на 8%", - добавил Надыкто.

Он также подчеркнул важность и актуальность проведения форума, отметил уровень его организации.

"За восемь месяцев этого года на Северном Кавказе только в коллективных средствах размещения отдохнули и погостили более 2,2 млн человек. Это более чем на 8% больше показателя прошлого года. И при этом весь турпоток, который мы официально можем отследить, отсчитать - это 4 млн поездок в округе", - сказал Надыкто.

Международный форум "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества" проходит в Железноводске 9 и 10 октября. Организатор - Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС. Форум объединил представителей более 20 государств мира, включая страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Китай.