Мадрид не изменит позицию по военным расходам, несмотря на слова Трампа

Испания "в состоянии выполнить обязательства, установленные НАТО, инвестируя 2% своего ВВП" в оборону, отметил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Испании не планирует менять свою позицию по оборонным расходам, несмотря на слова президента США Дональда Трампа о возможном исключении королевства из НАТО на фоне разногласий об увеличении военных трат. Об этом заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

9 октября американский лидер предположил, что Испанию, возможно, необходимо исключить из состава НАТО за недостаточно высокий, по мнению Вашингтона, уровень оборонных расходов. Как отметил глава ведомства королевства, договор НАТО четко сформулирован, поэтому "возможности исключения или нет страны [из альянса] четкие", а Трамп их не знает. Пуэнте, чьи слова приводит агентство EFE, добавил, что Испания - это страна, которая соблюдает свои международные обязательства.

Как отметил министр, в настоящий момент Мадрид "в состоянии выполнить обязательства, установленные НАТО, инвестируя 2% своего ВВП" в оборону, что является достаточным вложением. "Это позиция, которую мы не собираемся изменять", - заключил глава ведомства.

В апреле премьер-министр королевства Педро Санчес сообщил, что власти одобрили план, направленный на увеличение расходов на оборону и безопасность до 2% ВВП уже в 2025 году. Ранее Мадрид обещал достичь этого целевого показателя к 2029 году.

При этом в итоговом коммюнике по итогам саммита НАТО в июне говорится, что лидеры стран альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, что будет включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военные поставки на Украину.